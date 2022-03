Ouverture des Etats généraux de l’Egalité Salle de la cité Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

sur inscription, lien ci-dessous

Conférence “Pourquoi est-ce si difficile de parler du racisme en France aujourd’hui?” Salle de la Cité (10 rue Saint-Louis Rennes) le 21 mars à 17h15 Salle de la cité 10 rue saint Louis Rennes Centre Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-21T17:15:00 2022-03-21T20:00:00

