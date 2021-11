Senlis Senlis Oise, Senlis Ouverture des églises Senlis Senlis Catégories d’évènement: Oise

Senlis

Ouverture des églises Senlis, 6 novembre 2021, Senlis. Ouverture des églises Senlis

2021-11-06 – 2021-11-06

Senlis Oise Comme chaque premier samedi du mois, de 10h à 12h, la grande majorité des églises de la Paroisse St Rieul seront ouvertes. Une belle occasion de redécouvrir ces joyaux de notre patrimoine local. Aumont – Avilly St Léonard – Barbery – Borest – Bray – Brasseuse – Chamant – Chapelle de Bonsecours – Courteuil – Fontaine-Chaâlis – Mont l’Evêque – Montlognon – Noël St Martin – Ognon – Raray – Rully – Villers St Frambourg – Yvillers Comme chaque premier samedi du mois, de 10h à 12h, la grande majorité des églises de la Paroisse St Rieul seront ouvertes. Une belle occasion de redécouvrir ces joyaux de notre patrimoine local. Aumont – Avilly St Léonard – Barbery – Borest – Bray – Brasseuse – Chamant – Chapelle de Bonsecours – Courteuil – Fontaine-Chaâlis – Mont l’Evêque – Montlognon – Noël St Martin – Ognon – Raray – Rully – Villers St Frambourg – Yvillers copinet@wanadoo.fr +33 6 62 57 41 23 Comme chaque premier samedi du mois, de 10h à 12h, la grande majorité des églises de la Paroisse St Rieul seront ouvertes. Une belle occasion de redécouvrir ces joyaux de notre patrimoine local. Aumont – Avilly St Léonard – Barbery – Borest – Bray – Brasseuse – Chamant – Chapelle de Bonsecours – Courteuil – Fontaine-Chaâlis – Mont l’Evêque – Montlognon – Noël St Martin – Ognon – Raray – Rully – Villers St Frambourg – Yvillers CST

Senlis

dernière mise à jour : 2021-11-04 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Senlis Adresse Ville Senlis lieuville Senlis