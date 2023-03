Ouverture des églises des villages alentours de Senlis Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis

Ouverture des églises des villages alentours de Senlis, 4 mars 2023, Senlis . Ouverture des églises des villages alentours de Senlis Senlis Oise

2023-03-04 – 2023-03-04 Senlis

Oise Comme tous les premiers samedis du mois, de 10h à 12h, opération ″Églises Ouvertes Accueillantes″ dans les environs de Senlis.

Les 16 églises suivantes seront ouvertes librement à la visite le samedi 4 mars : Aumont – Barbery – Borest – Bray – Brasseuse – Chamant – Chapelle de Bonsecours – Courteuil – Fontaine-Chaâlis – Montépilloy – Montlognon – Raray – Rully – St Léonard -Villers St Frambourg – Yvillers. copinet@wanadoo.fr +33 6 62 57 41 23 CST

Senlis

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Senlis Adresse Senlis Oise Ville Senlis Departement Oise Lieu Ville Senlis

Senlis Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis /

Ouverture des églises des villages alentours de Senlis 2023-03-04 was last modified: by Ouverture des églises des villages alentours de Senlis Senlis 4 mars 2023 Oise Senlis Senlis, Oise

Senlis Oise