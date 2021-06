Granville la pointe du roc granville Granville, Manche Ouverture des Bunkers Juillet / Août 2021 la pointe du roc granville Granville Catégories d’évènement: Granville

Manche

Ouverture des Bunkers Juillet / Août 2021 la pointe du roc granville, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Granville. Ouverture des Bunkers Juillet / Août 2021

du samedi 3 juillet au dimanche 29 août à la pointe du roc granville

Ouverture des bunkers de la Pointe du Roc à granville tous les Samedi et Dimanche en juillet et Août.

2€

Ouverture des Bunkers Juillet / Août 2021 la pointe du roc granville la pointe du roc Granville Granville Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T10:00:00 2021-07-03T12:00:00;2021-07-03T14:00:00 2021-07-03T17:30:00;2021-07-04T10:00:00 2021-07-04T12:00:00;2021-07-04T14:00:00 2021-07-04T17:30:00;2021-07-10T10:00:00 2021-07-10T12:00:00;2021-07-10T14:00:00 2021-07-10T17:30:00;2021-07-11T10:00:00 2021-07-11T12:00:00;2021-07-11T14:00:00 2021-07-11T17:30:00;2021-07-17T10:00:00 2021-07-17T12:00:00;2021-07-17T14:00:00 2021-07-17T17:30:00;2021-07-18T10:00:00 2021-07-18T12:00:00;2021-07-18T14:00:00 2021-07-18T17:30:00;2021-07-24T10:00:00 2021-07-24T12:00:00;2021-07-24T14:00:00 2021-07-24T17:30:00;2021-07-25T10:00:00 2021-07-25T12:00:00;2021-07-25T14:00:00 2021-07-25T17:30:00;2021-07-31T10:00:00 2021-07-31T12:00:00;2021-07-31T14:00:00 2021-07-31T17:30:00;2021-08-01T10:00:00 2021-08-01T12:00:00;2021-08-01T14:00:00 2021-08-01T17:30:00;2021-08-07T10:00:00 2021-08-07T12:00:00;2021-08-07T14:00:00 2021-08-07T17:30:00;2021-08-08T10:00:00 2021-08-08T12:00:00;2021-08-08T14:00:00 2021-08-08T17:30:00;2021-08-14T10:00:00 2021-08-14T12:00:00;2021-08-14T14:00:00 2021-08-14T17:30:00;2021-08-15T10:00:00 2021-08-15T12:00:00;2021-08-15T14:00:00 2021-08-15T17:30:00;2021-08-21T10:00:00 2021-08-21T12:00:00;2021-08-21T14:00:00 2021-08-21T17:30:00;2021-08-22T10:00:00 2021-08-22T12:00:00;2021-08-22T14:00:00 2021-08-22T17:30:00;2021-08-28T10:00:00 2021-08-28T12:00:00;2021-08-28T14:00:00 2021-08-28T17:30:00;2021-08-29T10:00:00 2021-08-29T12:00:00;2021-08-29T14:00:00 2021-08-29T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Granville, Manche Étiquettes évènement : Autres Lieu la pointe du roc granville Adresse la pointe du roc Granville Ville Granville lieuville la pointe du roc granville Granville