Ouverture des ateliers des résidents du Collectif du Château de Verchaüs Château de Verchaüs, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Viviers.

Ouverture des ateliers des résidents du Collectif du Château de Verchaüs

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Verchaüs

Pendant ces journées, les visiteurs auront l’occasion de rentrer dans les ateliers d’artistes, de découvrir le travail ainsi que les outils utilisés, d’assister à des démonstrations, d’échanger et de rencontrer les artistes et artisans d’art du Collectif du Château de Verchaüs. Les résidents du Collectif exposeront également leurs différentes réalisations, et seront disponibles pour échanger avec vous tout au long de ce week-end. Vous pourrez également visiter le parc et le potager mis en permaculture par l’Association Zone 5 et découvrir notre nouvelle exposition « EN CORPS ».

Entrée libre

Démonstration, échange, rencontre avec les artistes et artisans d’art du Collectif du Château de Verchaüs

Château de Verchaüs 2823 RD 86 – 07220 Viviers Viviers Ardèche



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T18:00:00