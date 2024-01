Ouverture des ateliers de l’École des Arts Décoratifs École des Arts Décoratifs Paris 05

Ouverture des ateliers de l’École des Arts Décoratifs École des Arts Décoratifs Paris 05, vendredi 26 janvier 2024.

Du vendredi 26 janvier 2024 au samedi 27 janvier 2024 :

.Tout public. A partir de 31 ans. gratuit

Lieu de foisonnement intellectuel, créatif et artistique depuis plus de 250 ans en plein cœur de Paris, l’École des Arts Décoratifs a pour vocation de former les futur·es artistes et designers à être les créateur·ices du décor contemporain et les « transformateur·ices » du monde de demain.

Les vendredi 26 et samedi 27 janvier prochains, l’École ouvrira ses ateliers au public : deux jours pour se plonger dans les coulisses des savoir-faire et de la création.

L’École des Arts Décoratifs, dix écoles en une école

Chaque année, plus de 800 créateur·ices dans 10 secteurs (Art-espace, Architecture Intérieure, Cinéma Animation, Design Graphique, Design Objet, Design Textile et Matière, Design Vêtement, Image Imprimée, Photo/ Vidéo, Scénographie), auxquels s’adjoint le master Mode et Matière – ENAMOMA / PSL, s’attachent à créer l’environnement matériel, visuel et imaginaire de notre temps et à penser les mutations du paysage sociétal et artistique. Un modèle pédagogique unique, une large ouverture sur le monde et un laboratoire de recherche EnsadLab, à l’interface de l’art, du design, des humanités et des sciences, reconnu à l’échelle internationale, placent l’École des Arts Décoratifs dans le cercle restreint des grandes écoles d’art, de design et de mode.

Les deux journées Portes Ouvertes de l’École des Arts Décoratifs permettront de visiter les espaces et ateliers de l’École, d’échanger avec les enseignant·es, mais aussi de rencontrer des étudiant·es et découvrir les projets pédagogiques développés aux côtés de partenaires privés et publics. Des conférences de présentation seront également accessibles sur place et en ligne.

Rencontres

Visite des espaces et des ateliers, découverte des projets des étudiant·es, présentation de projets pédagogiques développés aux côtés de partenaires privés et publics, rencontres avec les étudiant·es et enseignant·es : les Journées portes ouvertes permettent une large compréhension du modèle pédagogique unique de l’École, déployé au long du cycle Licence, Master ou au sein de son laboratoire de recherche, EnsadLab.

Les équipes de l’École seront également disponibles pour répondre aux questions des futurs candidats et candidates.

Conférences

Vendredi 26 janvier : Les études et l’admission à l’École avec Julien Bohdanowicz, directeur des études (à 16h), La recherche en Art et Design: EnsadLab, avec Emmanuel Mahé, directeur de la recherche (à 18h).

Samedi 27 janvier : Les études et l’admission à l’École avec Julien Bohdanowicz, directeur des études (à 16h).

Ces conférences seront accessibles également en ligne (direct et replay).

Visioconférences

Tout au long de ces deux journées, des visioconférences de présentation des secteurs de l’École (Architecture intérieure, Art-Espace, Cinéma Animation, Design graphique, Design objet, Design Textile et Matière, Design Vêtement, Image Imprimée, Photo/Vidéo, Scénographie + parcours Prépa et master Mode et Matière – PSL) seront en ligne.

École des Arts Décoratifs 31 rue d’Ulm, 75005 Paris 05

Contact : contact@ensad.fr

École des Arts Décoratifs Atelier ennoblissement textile de l’École des Arts Décoratifs – Photo : Béryl Libault de la Chevasnerie