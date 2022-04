Ouverture des ateliers d’artistes “Marols, résidence d’artistes” Marols Marols Catégories d’évènement: Loire

Marols

Ouverture des ateliers d’artistes “Marols, résidence d’artistes” Marols, 1 avril 2022, Marols. Ouverture des ateliers d’artistes “Marols, résidence d’artistes” le bourg Marols, résidence d’artistes Marols

2022-04-01 10:00:00 – 2022-06-30 18:00:00 le bourg Marols, résidence d’artistes

Marols Loire Marols Au cœur de ce magnifique village de caractère,vivent et travaillent des artistes peintres, sculpteurs , plasticiens et photographes.

Ils vous ouvrent les portes de leurs ateliers et vous accueillent tout au long de l’année. marolsresidencedartistes@gmail.com https://www.marolsresidencedartistes.com/ le bourg Marols, résidence d’artistes Marols

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Loire, Marols Autres Lieu Marols Adresse le bourg Marols, résidence d'artistes Ville Marols lieuville le bourg Marols, résidence d'artistes Marols Departement Loire

Marols Marols Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marols/

Ouverture des ateliers d’artistes “Marols, résidence d’artistes” Marols 2022-04-01 was last modified: by Ouverture des ateliers d’artistes “Marols, résidence d’artistes” Marols Marols 1 avril 2022 Loire Marols

Marols Loire