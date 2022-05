OUVERTURE DES ATELIERS D’ARTISTES Le Pouliguen Le Pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

OUVERTURE DES ATELIERS D’ARTISTES Le Pouliguen, 27 mai 2022, Le Pouliguen. OUVERTURE DES ATELIERS D’ARTISTES Association ateliers d’artistes en Presqu’île 1 rue Pierre 1er de Serbie Le Pouliguen

2022-05-27 – 2022-05-27 Association ateliers d’artistes en Presqu’île 1 rue Pierre 1er de Serbie

Le Pouliguen Loire-Atlantique Pendant ce week-end, 32 artistes présenteront, dans leurs ateliers, leur travail de création : photographie, peinture, dessin, estampe, sculpture, céramique, textile, vidéo, collage… 15 ateliers vous ouvriront leurs portes. infos@ap2a.org http://www.ap2a.org/ Pendant ce week-end, 32 artistes présenteront, dans leurs ateliers, leur travail de création : photographie, peinture, dessin, estampe, sculpture, céramique, textile, vidéo, collage… 15 ateliers vous ouvriront leurs portes. Association ateliers d’artistes en Presqu’île 1 rue Pierre 1er de Serbie Le Pouliguen

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu Le Pouliguen Adresse Association ateliers d'artistes en Presqu'île 1 rue Pierre 1er de Serbie Ville Le Pouliguen lieuville Association ateliers d'artistes en Presqu'île 1 rue Pierre 1er de Serbie Le Pouliguen Departement Loire-Atlantique

Le Pouliguen Le Pouliguen Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-pouliguen/

OUVERTURE DES ATELIERS D’ARTISTES Le Pouliguen 2022-05-27 was last modified: by OUVERTURE DES ATELIERS D’ARTISTES Le Pouliguen Le Pouliguen 27 mai 2022 Le Pouliguen Loire-Atlantique

Le Pouliguen Loire-Atlantique