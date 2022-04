OUVERTURE DES ATELIERS D’ARTISTES Balaruc-les-Bains Balaruc-les-Bains Catégories d’évènement: Balaruc-les-Bains

Hérault

OUVERTURE DES ATELIERS D’ARTISTES Balaruc-les-Bains, 23 avril 2022, Balaruc-les-Bains. OUVERTURE DES ATELIERS D’ARTISTES Balaruc-les-Bains

2022-04-23 – 2022-04-24

Balaruc-les-Bains Hérault Ouverture des ateliers des artistes balarucois : Alfred, Georges Château, Christian Couronne, Eric Meynadier, Angèle Pizzo. laurence.mandaron@mairie-balaruc-les-bains.fr Ouverture des ateliers des artistes balarucois : Alfred, Georges Château, Christian Couronne, Eric Meynadier, Angèle Pizzo. Balaruc-les-Bains

