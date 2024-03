Ouverture des AMAPiades des 20 ans Mairie du 20è arrondissement de Paris Paris, samedi 23 mars 2024.

Ouverture des AMAPiades des 20 ans Soirée festive avec le GreenWashing Comedy Club Samedi 23 mars, 18h30 Mairie du 20è arrondissement de Paris Inscription obligatoire – participation prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T18:30:00+01:00 – 2024-03-23T21:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T18:30:00+01:00 – 2024-03-23T21:30:00+01:00

Pour l’ouverture de son 20ème anniversaire, le Réseau AMAP IdF convie ses membres – amapien·nes et paysan·nes, ses partenaires et sympathisant·es à une première soirée festive.

Au programme : le Greenwashing Comedy Club, collectif d’humoristes, sensibilise sur les enjeux liés au changement climatique via un angle ludique, pour engager à l’action.

L’occasion de planter des graines chez des personnes peu sensibilisées à ces sujets et d’aider les personnes – amapien·nes et paysan·nes – très concernées à rire salutairement sur des sujets anxiogènes !

En complément, le Réseau invite toues les musicien·nes des AMAP franciliennes à venir faire le boeuf : accordez vos instruments et chauffez–vous la voix !

Prévenez Claire si vous voulez y participer !

Inscription obligatoire

Mairie du 20è arrondissement de Paris place gambetta 75020 Paris 75020 Quartier du Père-Lachaise Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://amap-idf.org/le-reseau/les-prochains-rendez-vous/ouverture-des-amapiades »}]

