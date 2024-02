OUVERTURE DE SAISON SOUS LE CHAPITEAU Domaine Culturel Chemillé-en-Anjou, jeudi 18 avril 2024.

Ouverture de la saison sous le chapiteau par l’association Un Pas de Côté à Chemillé-en-Anjou

C’est parti pour une nouvelle saison sous le chapiteau d’Un Pas De Côté et pour le Bar d’à Côté.

Et on commencera fort en confiant la programmation à nos ami.e.s de l’association Ramble !

Au programme

NBB, afrobeat Embarquez sur l’arche NBB, et voyagez avec un équipage de 13 musiciens ligériens ! Un mélange d’afrobeat, de highlife et de funk pour une traversée chaude et hypnotique.

Fla, duo balafon N’Goni Fla est un duo à la musique chaude, douce et énergique. Fla c’est aussi 20 ans de complicité musicale et amicale entre Pierre et Denis.

Dj Fisherman & Dj JD Une fine équipe des bords de Loire vous prépare un set ultra valab’ .

Le Bar d’à Côté ouvre dès 16h30 concerts à partir de 18h30.

Restauration sur place. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 18:30:00

fin : 2024-04-18

Domaine Culturel 4 Chemin de la Fontaine

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire info@unpasdecote.asso.fr

