Ouverture de saison – Règle(ment) entre amis LE CINOCHE, 17 septembre 2021, Magny-les-Hameaux.

Ouverture de saison – Règle(ment) entre amis

LE CINOCHE, le vendredi 17 septembre à 20:00

Retrouvez l’ensemble des productions réalisées par l’association en 2020/2021 à savoir : **Reportage DEFISPORT** (dans le cadre du stage d’initiation au reportage organisé pendant les vacances d’avril) **Réalisé par :** Julie CORVAJA, Lucie CORVAJA-TREHIN, Claire GOSSET, Chiara KHERRA-MASSON, Nolhan KHERRA-MASSON, William MOREL, William PENFORNIS, Agathe PERIOU et Lucas PIEDELEU **Reportage EVADEZ-VOUS** (dans le cadre du stage découverte cinéma & reportage organisé pendant les vacances d’été) **Réalisé par :** Noah GAUTHÉ et Margot MEUNIE **Fiction “Règle(ment) entre amis”** (dans le cadre de l’atelier cinéma) **Avec :** Lilou BOITEL, Basile CROSNIER, Pénélope CROSNIER, Claire GOSSET, Nolhan KHERRA-MASSON et Franck LELONG **Équipe technique :** Matis BIBRON et Julien LIBERT **Pass sanitaire requis pour accéder à cet événement (18 ans et plus).** **Le port du masque demeure obligatoire dans l’enceinte du bâtiment.**

Entrée gratuite (réservation fortement conseillée)

Top départ pour notre nouvelle saison “On ne va pas en faire tout un cinéma ! Si justement…” Au programme, les différentes productions réalisées par l’association en 2020/2021.

LE CINOCHE 23 Rue des Écoles Jean Baudin, 78114 Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux Cressely Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T20:00:00 2021-09-17T21:00:00