Ouverture de saison – Mapping par Franz Dostal Beaulieu-lès-Loches, 11 février 2022, Beaulieu-lès-Loches.

2022-02-11 – 2022-02-11

Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Artiste peintre et spécialiste de la projection architecturale depuis 1988, Franz DOSTAL, a choisi de s’exprimer sur le très beau mur au bas du « Grand Clocher » de Beaulieu-les-Loches. Les images et peintures et animations seront réalisées par Franz Dostal, musique de Hadi El Gammal et les « ZAMZAM ».

