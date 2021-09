Ouverture de saison | L’essentiel se fête ! théâtre de la Maison d’Elsa, 25 septembre 2021, Jarny.

Ouverture de saison | L’essentiel se fête !

théâtre de la Maison d’Elsa, le samedi 25 septembre à 12:00

Vous pourrez, dans un temps qu’il vous appartient de définir et dans l’ordre qui vous convient, découvrir notre programmation, celles du service culturel et de la Médiathèque, écouter à la dérobée des lectures, découvrir un avant-goût de la prochaine création de la compagnie Logos, assister à l’effeuillage marionnettique de Madame Rita, pour vous mettre l’eau à la bouche, en toute confidentialité, vous rassasier de frites et de chichis, écouter un mini concert des élèves de l’école de Musique, assister à une représentation de Mentez-moi, flâner dans les lieux d’expositions et enfin nous demander tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le théâtre, la littérature, la musique et la photographie pour enfin oser vous inscrire à une activité artistique entre une dernière saucisse et une pêche aux canards bien méritées ! 14h & 18H | Théâtre MENTEZ-MOI Compagnie 22 Durée 1h20 | À partir de 12 ans 17H | MÉDIATHÈQUE LECTURE COMPTE A REBOURS Compagnie Logos Durée 30 min 12H > 16H30 | PARKING MADAME RITA Zélie Barrett Durée 7 min | À partir de 15 ans Entrée libre Mentez-moi est programmé en coréalisation avec la Machinerie 54. Événement en partenariat avec la Ville de Jarny et la médiathèque de la Maison d’Elsa.

Entrée libre

Nous nous sommes associés avec la Ville de Jarny pour vous inviter à une fête d’ouverture de saison.

théâtre de la Maison d’Elsa 54800 Jarny Jarny Meurthe-et-Moselle



