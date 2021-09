Saint-Herblain Parc de la Bégraisière Loire-Atlantique, Saint-Herblain Ouverture de saison du Théâtre ONYX Parc de la Bégraisière Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

### **18H30 — Accueil et discours de présentation** (Traduction en LSF) ### **19h00 — Princesse Diane • Spectralex** C’est une princesse de grand chemin, recueillie dès son plus jeune âge par des paysans humbles et modestes, c’est pour cette raison qu’elle vit en province… Un conte initiatique sur la quête d’identité ou comment, voulant découvrir ses racines, on se découvre soi-même… [En savoir +](https://www.theatreonyx.fr/programme/princesse-diane) ### **20h30 — Le Parlement de rue • Théâtre de l’Unité** Cela ressemble à une séance de l’assemblée nationale. Une seule différence : les députés sont des gens modestes, des gens de la rue, des usines… Sérieux et drôle tout à la fois ! + Intermèdes musicaux de Fantazio [En savoir +](https://www.theatreonyx.fr/programme/le-parlement) ### INFOS PRATIQUES GRATUIT • Pass sanitaire obligatoire Lieu : Parc de la Bégraisière – Rue Rabelais – 44800 Saint-Herblain Bar sur place

