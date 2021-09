Ouverture de saison du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac, 25 septembre 2021, Saint-André-de-Cubzac.

Ouverture de saison du Champ de Foire 2021-09-25 – 2021-09-25

Saint-André-de-Cubzac Gironde Saint-André-de-Cubzac

Nous ouvrons exceptionnellement la saison du Champ de Foire dans le parc Robillard !

Un déménagement aux airs de guinguette pour cette nouvelle édition toujours pensée conviviale avec rires et émotions.

18h30 : Les Dolphin Apocalypse.

Objectif Miami

[ Durée : 50 mn / Tout public ]

Blue, Wavy et Ocean (à prononcer à l’américaine) prennent la barque depuis Royan direction Miami pour l’American Competition of the Best and Biggest Show : elles veulent y présenter leur enchaînement de natation synchronisée sur fond de paillettes et de Beach Boys.

19h30 : À table ! Le Comité des Fêtes continue de nous fédérer autour de ses fameuses frites !

21h : Le grand Bal de Rita et du parti Collectif

Concert

[ Toute la soirée / Tout public ]

Elle est brésilienne, ils sont gascons, et ensemble c’est la composition parfaite d’une soirée dansante qui connecte à son tour les deux bords de l’Atlantique.

dernière mise à jour : 2021-09-07 par Bourg Cubzaguais Tourisme