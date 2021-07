Ouverture de saison des 3T scène conventionnée de Châtellerault en extérieur sur le site de la Manu, 2 octobre 2021-2 octobre 2021, Châtellerault.

Ouverture de saison des 3T scène conventionnée de Châtellerault

en extérieur sur le site de la Manu, le samedi 2 octobre à 16:00

À saison inédite, ouverture de saison insolite ! **À l’air libre !** Pour mieux vous retrouver, nous avons choisi d’ouvrir grandes les portes des théâtres et de faire sortir les spectacles. Nous vous invitons le temps d’un week-end à nous rejoindre sur deux sites emblématiques de Châtellerault : la Manu et le cœur de ville. En suivant différents parcours, vous pourrez découvrir des créations de formes courtes mais aussi des « instantanés », prémices de futurs spectacles ou simples moments de partage artistique avec: **Sommet-** Cie Studio monstre d’après Summit d’Andy Smith – Lecture mise en forme par Théophile Sclavis, Sommet est une adaptation en format court, pour trois acteur·trices et pour trois langues, de la pièce en trois actes de l’auteur anglais Andy Smith. C’est l’histoire d’une rencontre internationale, d’un sommet, qui est organisé pour répondre à une situation de crise. Une réunion où quelque chose est arrivé et qui a tout changé. **La Classe prépa de l’ENCC** La classe de Préparation aux Concours des Écoles supérieures de cirque ouverte l’année dernière à l’ENCC répond joyeusement à la proposition des 3T : créer une forme courte pour l’extérieur à l’occasion d’une ouverture de saison À l’air libre ! Une occasion enrichissante pour ces 8 étudiants d’être force de proposition dans un contexte professionnel et de retrouver le public lors de cette (ré)ouverture de saison pas comme les autres. **Douce Dame-** Cie Adéquate Deux univers artistiques, la danse contemporaine et la musique ancienne, Deux danseurs et deux musiciens chanteurs, une danse fluide tout en dialogues et en échanges pour revisiter le jeu amoureux : de la séduction à l’attente, du désir au regret. Partant de la chanson d’amour courtois Douce dame jolie de Guillaume de Machaut, véritable succès de la musique médiévale, les artistes traversent un thème vieux comme le monde. **78 Tours -** Cie La Meute (ouvert à tous) L’aérienne Roue de la Mort, agrès mythique du cirque traditionnel, ne se dompte pas facilement. Exigeante, elle impose sa présence comme un véritable compagnon de jeu. En 78 tours, Mathieu Lagaillarde et Thibaut Brignier tentent sous nos yeux de faire corps avec elle. Pris dans la courbe des bras de ce géant de métal, les prouesses des deux acrobates évoquent l’homme face à ses limites, l’inexorable course contre le temps et la mort. Entre la virtuosité et le rituel, le duo joue de délicatesse et d’humour pour nous entraîner à partager cette circularité infinie. Porté par la polyphonie, ce spectacle se révèle dans un véritable paysage sonore. Il nous invite au rite collectif où la musique devient méditative.

Gratuit sur réservation

parcours artistique à la Manu

en extérieur sur le site de la Manu châtellerault Châtellerault Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T16:00:00 2021-10-02T18:30:00