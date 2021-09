Argentonnay Argentonnay Argentonnay, Deux-Sèvres Ouverture de saison de Scènes de Territoire, avec NoSax NoClar Argentonnay Argentonnay Catégories d’évènement: Argentonnay

Deux-Sèvres

Ouverture de saison de Scènes de Territoire, avec NoSax NoClar Argentonnay, 11 septembre 2021, Argentonnay. Ouverture de saison de Scènes de Territoire, avec NoSax NoClar 2021-09-11 20:00:00 – 2021-09-11 Place Philippe de Commynes Château

Argentonnay Deux-Sèvres Argentonnay Lauréat 2020 de Jazz Migration, le duo NoSax NoClar crée une musique délicieusement voyageuse.

Leurs influences multiculturelles puisent autant dans les musiques traditionnelles (Irlandaises, Balkaniques, Orientales) que le jazz et l’improvisation. Un authentique concentré de beauté brute et d’énergie pure !

En partenariat avec la ville d’Argenton-les-Vallées. Sur réservation.

Détails Catégories d’évènement: Argentonnay, Deux-Sèvres Autres Lieu Argentonnay Adresse Place Philippe de Commynes Château Ville Argentonnay lieuville 46.98541#-0.45096