Ouverture de saison de Scènes de Territoire, avec Kham Meslien Nueil-les-Aubiers, 19 septembre 2021, Nueil-les-Aubiers.

Ouverture de saison de Scènes de Territoire, avec Kham Meslien 2021-09-19 – 2021-09-19 Le Clos de la Girainerie 14 place Pierre Garnier

Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres Nueil-les-Aubiers Deux-Sèvres

Kham Meslien s’est produit sur l’ensemble des continents avec le trio Sweet Back ou le groupe Lo’Jo. Il a également collaboré avec Robert Plant, Archie Shepp, Robert Wyatt… Si ses compositions évoquent les grands espaces, c’est que Kham Meslien emprunte la puissance narrative de la contrebasse, des mélodies envoûtantes, et repousse les sonorités de son instrument, accompagné d’un looper et d’effets, d’un charango et de percussions. Sur réservation. Pass sanitaire obligatoire.

+33 5 49 80 61 55

Waïna Brossas

dernière mise à jour : 2021-08-31 par OT Bocage Bressuirais