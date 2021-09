Ouverture de saison de Scènes de Territoire, avec Ana Carla Maza Cerizay, 17 septembre 2021, Cerizay.

Ouverture de saison de Scènes de Territoire, avec Ana Carla Maza 2021-09-17 20:00:00 – 2021-09-17 Salle La Griotte Rue des voûtes

Cerizay Deux-Sèvres Cerizay

La violoncelliste et chanteuse Ana Carla Maza écume les scènes des plus grands festivals de jazz et joue de son instrument dans tous les styles, du classique au jazz en passant par les rythmes urbains et la pop. Sa voix suave et son jeu où se mêlent fougue et grâce subjuguent, mariant à merveille ses racines latines et son approche décloisonnée de la musique. Chaleureuse, vive et charismatique, elle rayonne !

En partenariat avec la ville de Cerizay. Sur réservation. Pass sanitaire obligatoire à partir de 18 ans.

