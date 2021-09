OUVERTURE DE SAISON CULTURELLE 2021-22 de l’espace culturel Lucien Mounaix Biganos, 18 septembre 2021, Biganos.

OUVERTURE DE SAISON CULTURELLE 2021-22 de l’espace culturel Lucien Mounaix 2021-09-18 – 2021-09-19 Rue Pierre de Coubertin Espace culturel

Biganos Gironde Biganos

OUVERTURE DE SAISON CULTURELLE 2021-22

Deux jours d’émulsion culturelle, de bouillon de culture, de foisonnement d’émotions pour mettre en appétit et donner le ton de cette saison haute en couleurs !

Quand ? Le matin, l’après-midi, le soir, en journée, en soirée !

Où ? Au marché, à la médiathèque, dans l’espace culturel, en extérieur…(entre autres)

Quoi ? Concerts, ateliers, arts de rue, arts graphiques, théâtre d’objet, cinéma, burlesque, magie et illusions, balade circacienne… et un feu d’artifice (entre autres)

Qui ? Avec Lucien ou la plus petite fête foraine du monde, la Compagnie CRIM, la Compagnie Réverbère, la Smart Cie, Laurent Kropf, la Cie Jacqueline Cambouis, l’Ensemble traversée et the Wackids …(entre autres)

Avec qui ? Vous !

Programme détaillé très bientôt en ligne :)

+33 5 56 03 94 50

Mairie Biganos

dernière mise à jour : 2021-08-30 par