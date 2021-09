Aubervilliers Fort d'Aubervilliers Aubervilliers, Seine-Saint-Denis Ouverture de saison culturelle 2021/2022 Fort d’Aubervilliers Aubervilliers Catégories d’évènement: Aubervilliers

Seine-Saint-Denis

Ouverture de saison culturelle 2021/2022 Fort d’Aubervilliers, 17 septembre 2021, Aubervilliers. Ouverture de saison culturelle 2021/2022

Fort d’Aubervilliers, le vendredi 17 septembre à 18:00

Pour célébrer l’ouverture de la saison culturelle 2021/2022, la Direction des Affaires culturelles prévoit une programmation festive et animée. Au programme : Vernissage de l’exposition Retournement de l’artiste Flavie L.T au Fort d’Aubervilliers Des animations festives et des spectacles : Concert de Banlieues Bleues avec le groupe Orchestre 2035 • performance des Fabriques Orchestrales de Villes des Musiques du Monde • déambulation des Souffleurs commandos poétiques **Plus d’informations :** Exposition Retournement de Flavie LT : Du 17 septembre au 30 octobre 2021 Du vendredi au samedi de 14h à 18h Vernissage : Vendredi 17 septembre à partir de 18h

Entrée libre sur réservation

La Ville d’Aubervilliers vous invite à l’ouverture de sa saison culturelle 2021/2022, le vendredi 17 septembre à 18h au Fort d’Aubervilliers. Fort d’Aubervilliers 173 avenue jean jaurès, aubervilliers Aubervilliers Villette – Quatre-Chemins Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T18:00:00 2021-09-17T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aubervilliers, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Fort d'Aubervilliers Adresse 173 avenue jean jaurès, aubervilliers Ville Aubervilliers lieuville Fort d'Aubervilliers Aubervilliers