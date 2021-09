Ouverture de saison avec Samia Brahmia et Dobet Gnahoré Théâtre Municipal Berthelot, 1 octobre 2021, Montreuil.

Ouverture de saison avec Samia Brahmia et Dobet Gnahoré

Théâtre Municipal Berthelot, le vendredi 1 octobre à 20:30

Ouverture de saison – Vendredi 1er octobre En partenariat avec Les Rares Talents En mai le festival Rares Talents créé il y a neuf ans par Hilaire Penda a du être annulé pour cause de crise sanitaire. Cette ouverture de saison est l’occasion d’accueillir deux des artistes initialement programmés. **Samira Brahmia – Concert** Musicienne et chanteuse hors du commun, elle guérit les âmes par sa voix, honore avec virtuosité et générosité sa double culture en bousculant les codes. Pour le Festival Rares Talents, elle nous offrira sa belle présence, sa force tranquille et sa musique multiculturelle entourée de ses complices (Karim Ziad à la batterie, Youcef Boukella à la basse, Meddhy Ziouche au Clavier et Khliff Miziallaoua) pour un voyage inspiré qui dépasse les frontières du Maghreb et la Méditerrannée. **Dobet Gnahoré – Concert** L’Afrique a ses voix féminines internationalement reconnues, et celle de Dobet Gnahoré l’a marquée de son empreinte. Avec son dernier album, « Miziki », l’Ivoirienne aux multiples talents fait résonner des sonorités africaines mêlées de samples électroniques, un subtil mélange qui dévoile une musique à son image, libre. Libre de faire ce cinquième album où la modernité se nourrit, s’embellit, se dynamise de tradition et d’héritage. Un album rendant hommage aux deux principales causes qu’elle porte : l’Afrique riche, généreuse et unifiée et la force des femmes africaines. Porte-étendard d’une nouvelle génération africaine audacieuse et déterminée, Dobet célèbre dans ses paroles et sur scène la femme vaillante, bienveillante et altruiste.

Entrée libre sur réservation

Concert avec les Rares Talents

Théâtre Municipal Berthelot 6 rue Marcellin Berthelot 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T20:30:00 2021-10-01T22:30:00