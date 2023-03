Ouverture de saison au Musée du Poiré Barenton Catégories d’Évènement: Barenton

Ouverture de saison au Musée du Poiré, 1 avril 2023, Barenton

2023-04-01 15:00:00 – 2023-04-01 16:00:00 Barenton

A l'occasion de l'ouverture de la saison, le Musée du Poiré propose un concert. Le groupe Olifan viendra présenter sa nouvelle production : « A L'ouest je te plumerai, la véritable histoire des frères John – Concert de ruée vers l'or ». Cette nouvelle création, qui a reçu le soutien de la DRAC Normandie vous emmènera à la conquête de l'Ouest, dans un western théâtralisé.

