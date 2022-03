Ouverture de saison au coeur de la nature ! Relais Nature du Val de Marque Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Ouverture de saison au coeur de la nature ! Relais Nature du Val de Marque, 9 avril 2022, Villeneuve-d'Ascq. Ouverture de saison au coeur de la nature !

Relais Nature du Val de Marque, le samedi 9 avril à 14:30

Une ouverture de saison au cœur de la Nature, venez contribuer à la réalisation de tipinis aux côtés de l’association Yaka : des mâts –refuges entièrement confectionnés de matériaux naturels qui accueilleront les nombreux habitants du jardin du Relais Nature… si la tâche est trop ardue vous pourrez vous reposer en écoutant les merveilleux contes venus des 4 coins du monde interprétés par Thierry Moral (Compagnie In Illo Tempore). **Protocole sanitaire** Mesures sanitaires conformes aux mesures gouvernementales du moment. **Plus de renseignements** 03 20 63 11 26 ou [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)

gratuit, sans réservation

Venez réaliser des tipinis : des mâts-refuges confectionnés de matériaux naturels qui accueilleront les habitants du jardin. Écoutez également de merveilleux contes venus des quatre coins du monde. Relais Nature du Val de Marque Villeneuve d’Ascq – Ferme du Héron, chemin de la ferme Lenglet Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T14:30:00 2022-04-09T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Relais Nature du Val de Marque Adresse Villeneuve d'Ascq - Ferme du Héron, chemin de la ferme Lenglet Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Relais Nature du Val de Marque Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Relais Nature du Val de Marque Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Ouverture de saison au coeur de la nature ! Relais Nature du Val de Marque 2022-04-09 was last modified: by Ouverture de saison au coeur de la nature ! Relais Nature du Val de Marque Relais Nature du Val de Marque 9 avril 2022 Relais Nature du Val de Marque Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord