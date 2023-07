OUVERTURE DE SAISON 23-24 : PAT KALLA & LE SUPER MOJO + DOWDELIN L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay Tremblay-en-France, 16 septembre 2023, Tremblay-en-France.

Le samedi 16 septembre 2023

de 20h30 à 23h30

.Tout public. gratuit

L’ouverture de saison de L’Odéon de Tremblay s’associe à nouveau au festival MAADIN93 pour nous offrir une création unique et éphémère à L’Odéon !

16H PLECE DE L’ODEON

Cette saison encore, L’Odéon de Tremblay s’associe au festival MAAD IN 93 pour vous offrir une OUVERTURE DE SAISON mémorable ! A cette occasion, les groovers PAT KALLA & LE SUPER MOJO + DOWDELIN nous offriront, en plus de leurs concerts live sur scène, une création unique et éphémère, fruit du travail de fusion de leurs styles effectué lors de leur résidence ici, à L’Odéon de Tremblay ! Dès 16h retrouvez sur la place de L’Odéon de Tremblay, bar, terrasse, transats, foodtrucks, ping pong et des CONCERTS !

20h30 EN SALLE :

PAT KALLA & LE SUPER MOJO Pat Kalla et son quintet de super groovers lyonnais nous propulsent dans un tourbillon métissé en forme de traitement de choc où la chaleur du highlife, de l’afrobeat, du makossa ou de la cumbia se mêlent avec bonheur à la puissance du funk et à la suavité d’une poésie soulful, le tout arrangé par le dj-producteur-beatmaker Guts. DOWDELIN Nomade et défricheur, Dowdelin, trio lyonnais, explorant l’afro-futurisme dans sa version créolisée, plongeant les traditions des Antilles françaises dans un grand bain de jouvence électronique réchauffé au jazz, comme peu l’ont fait jusqu’ici.

L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay 1 Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise 93290 Tremblay-en-France

Métro -> B : Vert Galant (Tremblay-en-France) (Villepinte) (241m)

Bus -> 619642643 : L’Odéon (Tremblay-en-France) (Vaujours) (76m)



Contact : https://www.lodeonscenejrc.com

