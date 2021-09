Ouverture de saison 2021-2022 : Les Séparables Marmande, 24 septembre 2021, Marmande.

Ouverture de saison 2021-2022 : Les Séparables 2021-09-24 20:30:00 – 2021-09-24 21:45:00 Théâtre Comoedia Rue Léopold Faye

Marmande Lot-et-Garonne Marmande

Les Séparables par la Compagnie Prométhée. D’après le texte de Fabrice Melquiot.

Sabah et Romain, deux enfants issus de milieux sociaux différents, vont vivre des moments de complicité, de tendresse, de poésie et des moments de grandes douleurs causées par les adultes pleins de stéréotypes et de préjugés. Une histoire d’amour d’enfance, en milieu hostile. Une sorte de Roméo et Juliette des temps modernes. Cette fois-ci il n’y aura pas de mort, mais la séparation avec son lot de regrets et d’incompréhension. Dans l’univers de ces deux jeunes gens, il y a les lieux de vie : un lotissement, le chemin de l’école, la chambre…vide. Mais il y a aussi les lieux d’une épopée possible : le bois, la forêt, une banlieue, les chevauchées sur le cheval de bois, les plaines américaines, et le mystère des Sioux.

Gratuit sur réservation À l’Office de Tourisme du Val de Garonne.

+33 5 53 64 44 44

Ville de Marmande

