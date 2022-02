Ouverture de résidence La Briqueterie CDCN, 25 mars 2022, Ivry-sur-Seine.

**Figures** ———– ### **de Dalila Belaza** création 2022 (en cours) via [https://www.labriqueterie.org/agenda/figures](https://www.labriqueterie.org/agenda/figures) Dans le cadre des Open studios, les artistes en résidence proposent de partager un temps de présentation et d’échanges autour de leur création en cours. **_La chorégraphe Dalila Belaza poursuit aujourd’hui son travail de métissage utopique des héritages dansés._** Après avoir travaillé pendant plus de vingt ans aux côtés de la chorégraphe et interprète franco-algérienne Nacera Belaza, Dalila Belaza a créé en 2020 sa compagnie. Elle propose aujourd’hui un nouveau solo, dans la lignée du travail déjà accompli, depuis 2019, avec le groupe folklorique nord-aveyronnais Lous Castelous de Sénergues : « Je retrouve beaucoup de valeurs communes entre celles de l’Algérie, berceau de ma famille, et votre folklore ». Dalila Belaza poursuit à présent son travail de métissage utopique des héritages dansés en collaboration avec la créatrice vestimentaire Jeanne Viceral : « Je souhaiterais, cette fois-ci, construire une sorte de danse traditionnelle qui n’existe pas, sans culture, sans origine, ni territoire ; un rituel sans passé, au présent mais qui serait porteur d’une symbolique qui ne convoque pas de références connues, et qui cherche une expressivité et une poétique qui demandent à sortir de terre, et à prendre possession du corps. » La réparation des séparations arbitraires entre danses aveyronnaises et danses algériennes entraîne la chorégraphe et interprète à imaginer d’autres histoires de la danse. Un récit métaphorique du lâcher-prise.

