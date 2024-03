Ouverture de résidence Chaillot-Fabrique/Programme Croisements-Cruzamentos Chaillot Théâtre national de la Danse Paris, vendredi 1 mars 2024.

Ouverture de résidence Chaillot-Fabrique/Programme Croisements-Cruzamentos le féminisme à l’heure du numérique Vendredi 1 mars, 16h00 Chaillot Théâtre national de la Danse Place limitée, réservation indispensable sur ce mail cyril.hernandez@latruc.org

Aline Bernardi, Caroline Baudouin, Cyril Hernandez, Ivani Santana et LaTruc ont le plaisir de vous inviter à Chaillot-Théâtre national de la Danse pour l’ouverture de la résidence Chaillot-Fabrique/Programme Croisements-Cruzamentos

Le vendredi 1er mars à 16h salle Béjart,

Chaillot-Théâtre national de la Danse,

1 Pl. du Trocadéro et du 11 Novembre, 75116 Paris

Il s’agira de partager la recherche issue de nos résidences à Rio de Janeiro et à Paris, autour du Féminisme à l’heure du numérique. Nous vous présenterons 3 solos de danse et une installation multimédia :

« Être femme n’est pas une donnée naturelle »

O projeto “Potencialidades Digitais – intercâmbio Brasil-França sobre mulheres e poéticas tecnológicas” foi contemplado pela Fundação Nacional de Artes – FUNARTE por meio do Edital Bolsa Funarte e Aliança Francesa de Residências Artísticas em Artes Cênicas – Brasil / França – 2022”.

