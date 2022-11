Ouverture de résidence – Cécile B. Evans, 25 novembre 2022, .

Le vendredi 25 novembre 2022

de 19h00 à 20h30

. gratuit

Cécile B. Evans est l’artiste invitée du programme annuel d’artiste en résidence à la Lafayette Anticipations pour la saison 2022.23.

Son projet est la réalisation d’un nouveau film intitulé Reality or Not, sur la production de la réalité et ce qu’il faut pour en produire de nouvelles. Le film sera construit suivant un certain nombre de schémas narratifs qui convergent et divergent à travers différents espaces, temps et supports. Evans proposera une série d’événements tout au long de l’année (ateliers, rencontres, projections, etc.) à la Fondation, ainsi que des sessions de travail qui développeront le fil conducteur du projet avec une classe de lycée de Saint-Denis.

À chaque évènement, Cécile B. Evans consultera un·e expert·e qui l’aidera à ouvrir de nouvelles voies et à contextualiser les divers thèmes et questions du projet.

Pour cette ouverture de résidence, iel présentera de manière informelle le projet et certains de ses éléments de recherche, thèmes et questions.

Contact : https://fr-fr.facebook.com/lafayetteanticipations/ https://fr-fr.facebook.com/lafayetteanticipations/ https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/ouverture-de-residence-cecile-b-evans

© Lafayette Anticipations Cécile B. Evans