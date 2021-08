Saint-Christoly-de-Blaye Saint-Christoly-de-Blaye 33920, Saint-Christoly-de-Blaye Ouverture de notre parcours nature au château Dubraud ! Saint-Christoly-de-Blaye Saint-Christoly-de-Blaye Catégories d’évènement: 33920

Ouverture de notre parcours nature au château Dubraud ! Saint-Christoly-de-Blaye, 14 octobre 2021, Saint-Christoly-de-Blaye. Ouverture de notre parcours nature au château Dubraud ! 2021-10-14 09:00:00 – 2021-10-17 17:00:00

Ouverture de notre tout nouveau parcours nature ! A la suite d'une plantation de 1000 arbres en avril dernier, de 700m de haies et de la création d'une grande mare, nous sommes heureux de vous présenter en avant-première notre parcours nature. Sur environ 2km le parcours sillonne notre vignoble en agroécologie, la végétation environnante et quelques bosquets d'arbres où il fait bon flâner. N'hésiter pas venir vous y promener, pique-niquer et pourquoi pas… faire une petite sieste ! Pour terminer, venez déguster nos vins ! Durée moyenne : 1h Arrivée libre

