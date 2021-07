Dijon L'Hôtel Maleteste Côte-d'Or, Dijon Ouverture de l’hôtel Maleteste à Dijon L’Hôtel Maleteste Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

À cet endroit de Dijon, le castrum est à une hauteur maximum, c’est aussi le lieu où il est le mieux conservé en sous-sol. Le jardin à l’italienne fût dessiné par un élève de l’école de Versailles, et inséré dans l’enceinte du Castrum Gallo-Romain. La visite est libre mais limitée par un groupe de 10 personnes, pour le castrum.

Gratuit

Venez profiter de l’ouverture du jardin et du castrum. L’Hôtel Maleteste 7 rue Hernoux, 21000 Dijon Dijon Centre-Ville Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

