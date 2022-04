Ouverture de l’exposition “Fouque et Arnoux, la saga de céramistes visionnaires” Musée des Arts et Figures des Pyrénées centrales Saint-Gaudens Catégories d’évènement: Haute-Garonne

En 1993, le musée de Saint-Gaudens présentait un ensemble de porcelaines attribuées à Saint-Gaudens/Valentine et mises alors en situation pour évoquer leur usage, la table ou le décor des intérieurs du XIXe siècle. En 2001, une nouvelle exposition se voulait plus didactique et bénéficiait de plusieurs études sur la manufacture des Fouque et Arnoux, actifs à Toulouse dès la fin du XVIIIe siècle. On pouvait admirer non seulement la porcelaine mais aussi la faïence fine imprimée, à travers de nombreuses pièces de platerie, des assiettes aux images variées avec les gravures leur ayant servi de modèle. Devant le succès de cet événement déjà lointain et grâce aux nouveaux apports de travaux universitaires, le sujet s’élargit et veut montrer aujourd’hui le long parcours de ces entrepreneurs originaires des Alpes-de-Haute-Provence, porteurs d’un savoir-faire et d’un esprit d’innovation à travers le Midi toulousain, l’Angleterre et jusqu’en Amérique au XXe siècle. L’exposition “Fouque et Arnoux, la saga de céramistes visionnaires” restitue ce parcours et l’illustre avec des prêts d’ouevres provenant de plusieurs musées et de collectionneurs privés: Sèvres – Manufacture et musées nationaux, Musée National Adrien Dubouché, Musée des arts précieux Paul-Dupuy et Musée du Vieux-Toulouse (Toulouse)… Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”.

Entrée libre

Découverte d’une nouvelle exposition sur la famille de céramistes Fouque et Arnoux, créateurs au XIXe siècle d’un fabrique de faïence fine et de porcelaine à Saint-Gaudens. Musée des Arts et Figures des Pyrénées centrales 35 boulevard Jean-Bepmale 31800 Saint-Gaudens Saint-Gaudens Haute-Garonne

2022-05-14T15:00:00 2022-05-14T23:00:00

