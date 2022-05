Ouverture de l’exposition “Détournements” par Alexis Debeuf – Projet Regards Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne Petit-Caux Catégories d’évènement: Petit-Caux

Alexis Debeuf utilise des objets domestiques, des vêtements, du mobilier, des outils auxquels il applique des greffes, des changements d’échelles ou des transformations pour en modifier leur nature première. Jouant volontairement l’équilibriste entre le champ de la sculpture et du design, ses objets dévoilent de nouveaux usages, souvent absurdes, voire grotesques. Tel un inventeur ou un bricoleur, il créé des assemblages qui répondent à des problèmes qui n’en sont pas. Il tente, cherche, et trouve des formes comme par accident. La sérendipité de ses découvertes dévoile un humour que l’on pourrait rapprocher aisément du slapstick ou du burlesque. Dans le cadre du dispositif « Regards », Alexis Debeuf présente une série d’objets détournés. Tout d’abord conçus indépendamment les uns des autres, ses travaux sont ici montrés comme un ensemble, sur des étagères, pour donner l’impression d’un d’étalage, proche du stockage ou du rayonnage d’un magasin. La Maison familiale et rurale de Buchy, le Lycée du Bois d’Envermeu, la Mission locale de Dieppe, le Lycée agricole de Neufchatel ont été invités par l’artiste à s’inspirer des collections du Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne pour des réalisations personnelles. Cette exposition regroupe les oeuvres des participants et de l’artiste. Projet en partenariat avec le Musée de l’Horlogerie de Saint-Nicolas d’Aliermont Action financée par la Région Normandie dans le cadre des appels à projet “Regards” Exposition du 14 mai au 12 juin

Entrée libre dans le cadre de la Nuit des musées

L'artiste plasticien vos invite à découvrir l'exposition "Détournements" composée de ses réalisations et de celles des participants au projet Regards. Musée d'Histoire de la Vie Quotidienne 3 rue de l'Ancienne Foire, Saint-Martin-en-Campagne, 76370 Petit-caux

