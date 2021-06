Ouverture de l’exposition Danser sur un volcan en nocturne Frac Franche-Comté, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Besançon.

Ouverture de l’exposition Danser sur un volcan en nocturne

Frac Franche-Comté, le samedi 3 juillet à 20:00

_Danser sur un volcan_ réunit des oeuvres d’artistes visuels et de chorégraphes, dans le cadre d’une saison consacrée au dialogue entre danse et arts plastiques. L’exposition s’intéresse à la danse, au mouvement, au corps, et à la question des contraintes externes, celles liées à la gravité et celles liées à l’Autre, celui qui porte, touche, et dont le regard transforme le corps. Une cinquantaine d’oeuvres, sculptures, vidéos, peintures, dessins, installations, sont à découvrir.

Entrée libre

Frac Franche-Comté Cité des arts 2 passage des arts 25000 Besançon Besançon Doubs



