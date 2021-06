Ouverture de l’Espace Patrimoine Palais Ducal de Nevers, 19 juin 2021-19 juin 2021, Nevers.

Ouverture de l’Espace Patrimoine

du samedi 19 juin au dimanche 20 juin à Palais Ducal de Nevers

Cet établissement culturel, spécifique aux Villes et Pays d’art et d’histoire, a vocation à faire connaître et aimer, à tous les publics, l’histoire et le patrimoine de Nevers. Il propose ainsi aux habitants et aux visiteurs le parcours de visite «Si le Palais m’était conté» et l’exposition permanente «Nevers d’eau et de pierre». Présentation par un guide conférencier toutes les 45 mn.

Gratuit, sur inscription

Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine de Nevers vous ouvre ses portes !

Palais Ducal de Nevers Palais ducal nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T14:00:00 2021-06-19T17:30:00;2021-06-20T10:00:00 2021-06-20T13:00:00;2021-06-20T15:00:00 2021-06-20T18:00:00