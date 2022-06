OUVERTURE DE L’ESCALIER RENAISSANCE ET DES CAVES DE L’HÔTEL DE HOUDREVILLE Neufchâteau Neufchâteau Catégories d’évènement: Neufchâteau

2022-07-01 – 2022-08-31
28 rue Saint-Jean Neufchâteau Vosges

Vosges Neufchâteau Cet ancien Hôtel particulier du XVIème siècle abrite l’Escalier Renaissance (rénové en 2014), une des plus belles réalisations architecturales du Centre Historique, que nous vous invitons à gravir pour en découvrir les différents paliers.

Accédez également aux caves médiévales qui sont les fondations de l’Hôtel de Houdreville ! En visite libre, prenez le temps de découvrir ce monument incontournable du Centre Historique de Neufchâteau. Présentez-vous à l’accueil de la Mairie ! contact@tourisme-ouest-vosges.fr +33 3 29 94 10 95 http://www.tourisme-ouest-vosges.fr/ ©ederquennes-atelierMCL

