Ouverture de l’escalier de l’Hôtel de Châteaurenard Hôtel de Châteaurenard Aix-en-Provence, samedi 15 juin 2024.

Après vingt ans de fermeture, l’escalier de l’Hôtel Châteaurenard, qui a fait l’objet d’une restauration exceptionnelle, sera ouvert au public.

Ce décor, chef-d’œuvre de l’art baroque achevé en 1654, était unique en son temps par son ampleur et sa précocité, vingt ans avant l’escalier des Ambassadeurs de Versailles. Il suscita une vive admiration de Louis XIV lorsque celui-ci séjourna en Provence en 1660.



Cette ouverture sera en partenariat avec les expositions Jean Daret (1614-1668), peintre baroque en Provence (Musée Granet) et Aix au Grand Siècle (Musée du Vieil Aix).



Ouverture de l’escalier en partenariat avec le Musée Granet et le Musée du Vieil Aix-Direction des Musées d’Art et d’Histoire.



Entrée libre sur présentation d’un ticket d’entrée du Musée du Vieil Aix ou du Musée Granet, ou sur présentation d’un billet couplé Musée du Vieil Aix-Musée Granet. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 10:00:00

fin : 2024-09-05 18:00:00

Hôtel de Châteaurenard 19, rue Gaston Saporta

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

