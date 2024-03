Ouverture de l’église Saint-Vorles Église Saint-Vorles Châtillon-sur-Seine, samedi 1 juin 2024.

Ouverture de l’église Saint-Vorles en 2024

• en mai, les 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 25 et 26,

• en juin, les 1er, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 et 30,

• en juillet, août tous les jours,

• en septembre, chaque week-end jusqu’aux Journées européennes du patrimoine (22 septembre).

Horaires 10h30-12h et 14h30-17h30. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 10:30:00

fin : 2024-06-02 12:00:00

Église Saint-Vorles Rue Saint-Vorles

Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

