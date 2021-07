Saint François Longchamp Saint François Longchamp Saint-François-Longchamp, Savoie Ouverture de l’église Saint Théodule Saint François Longchamp Saint François Longchamp Catégories d’évènement: Saint-François-Longchamp

Savoie

Ouverture de l’église Saint Théodule Saint François Longchamp, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Saint François Longchamp. Ouverture de l’église Saint Théodule 2021-07-07 – 2021-07-07 Montgellefray Chef Lieu

Saint François Longchamp Savoie Ouverture de l’église de Montgellafrey.

Partez sur les chemins du Baroque à la découverte du Patrimoine savoyard. dernière mise à jour : 2021-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-François-Longchamp, Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint François Longchamp Adresse Montgellefray Chef Lieu Ville Saint François Longchamp lieuville 45.39128#6.31842