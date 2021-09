Le Pas-Saint-l'Homer Le Pas-Saint-l'Homer Le Pas-Saint-l'Homer, Orne Ouverture de l’église Saint-Laumer Le Pas-Saint-l’Homer Le Pas-Saint-l'Homer Catégories d’évènement: Le Pas-Saint-l'Homer

Orne

Ouverture de l’église Saint-Laumer Le Pas-Saint-l’Homer, 18 septembre 2021, Le Pas-Saint-l'Homer. Ouverture de l’église Saint-Laumer 2021-09-18 13:00:00 13:00:00 – 2021-09-19 18:00:00 18:00:00

Le Pas-Saint-l’Homer Orne Le Pas-Saint-l’Homer L’église Saint-Laumer vous ouvrira ses portes exceptionnellement pour les Journées Européennes du patrimoine. Retable polychrome du XVIIIème siècle et emprunte du pas de Saint-Laumer dans la roche de la sacristie.

Visite libre :samedi et dimanche de 13h à 18h L’église Saint-Laumer vous ouvrira ses portes exceptionnellement pour les Journées Européennes du patrimoine. Retable polychrome du XVIIIème siècle et emprunte du pas de Saint-Laumer dans la roche de la sacristie.

Visite libre :samedi et dimanche… +33 2 33 73 99 45 L’église Saint-Laumer vous ouvrira ses portes exceptionnellement pour les Journées Européennes du patrimoine. Retable polychrome du XVIIIème siècle et emprunte du pas de Saint-Laumer dans la roche de la sacristie.

Visite libre :samedi et dimanche de 13h à 18h dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Le Pas-Saint-l'Homer, Orne Autres Lieu Le Pas-Saint-l'Homer Adresse Ville Le Pas-Saint-l'Homer lieuville 48.49629#0.93359