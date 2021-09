Sulniac Eglise Saint-Jean-Baptiste de Gorvello Morbihan, Sulniac Ouverture de l’Église Saint-Jean Baptiste Eglise Saint-Jean-Baptiste de Gorvello Sulniac Catégories d’évènement: Morbihan

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Eglise Saint-Jean-Baptiste de Gorvello Entrée libre. Port du masque obligatoire, mesures d’hygiène et de distanciation sociale à respecter sur place.

L’édifice date de 1523, marqué par les styles gothiques et renaissance ; Cette église est à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. Eglise Saint-Jean-Baptiste de Gorvello Rue des Ducs de Bretagne, 56250, Sulniac Sulniac Morbihan

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

