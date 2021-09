Arles église Saint-Césaire Arles, Bouches-du-Rhône Ouverture de l’église Saint Césaire église Saint-Césaire Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Ouverture de l’église Saint Césaire église Saint-Césaire, 18 septembre 2021, Arles. Ouverture de l’église Saint Césaire

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à église Saint-Césaire L’église Saint-Césaire dont le début de la construction date de 1450 est l’ancienne église du couvent des Grands Augustins, fut désaffectée et vendue à la Révolution. église Saint-Césaire 1 Place Saint-Cézaire, 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu église Saint-Césaire Adresse 1 Place Saint-Cézaire, 13200 Arles Ville Arles lieuville église Saint-Césaire Arles