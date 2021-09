Isdes Église Notre-Dame-de-l'Assomption Isdes, Loiret Ouverture de l’église par l’Association des Amis du patrimoine d’Isdes. Église Notre-Dame-de-l’Assomption Isdes Catégories d’évènement: Isdes

Loiret

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Notre-Dame-de-l’Assomption Entrée libre

Un beau Christ en croix (XVIe siècle) vient de faire l’objet d’une restauration. Venez le découvrir ! Église Notre-Dame-de-l’Assomption Le Bourg, 45620 Isdes Isdes Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

