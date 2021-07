Dhuys et Morin-en-Brie Dhuys et Morin-en-Brie Aisne, Dhuys et Morin-en-Brie Ouverture de l’église Dhuys et Morin-en-Brie Dhuys et Morin-en-Brie Catégories d’évènement: Aisne

Dhuys et Morin-en-Brie Aisne Dhuys et Morin-en-Brie 0 0 0 L’église classée d’Artonges, commune de Dhuys-et-Morin-en-Brie, peut désormais être visitée chaque premier dimanche du mois, de 10 heures à midi, va ainsi permettre aux visiteurs de découvrir un superbe édifice, dont la construction principale s’étale entre le XI e et le XIII e siècle. mairie-artonges@wanadoo.fr +33 3 23 82 48 09 L’église classée d’Artonges, commune de Dhuys-et-Morin-en-Brie, peut désormais être visitée chaque premier dimanche du mois, de 10 heures à midi, va ainsi permettre aux visiteurs de découvrir un superbe édifice, dont la construction principale s’étale entre le XI e et le XIII e siècle. Mathieu Toraille dernière mise à jour : 2021-06-25 par

