Ouverture de l’église d’Eget-Village (Aragnouet) Eglise Eget-village Aragnouet, mardi 4 juin 2024.

Ouverture de l’église d’Eget-Village (Aragnouet) Eglise Eget-village Aragnouet Hautes-Pyrénées

D’origine romane, cette église a été remaniée à plusieurs reprises. Des peintures murales du XIIe siècle ont été découvertes en 2016 et ont fait l’objet de restauration mettant en valeur le chœur. De plus, des panneaux peints du XIVe siècle provenant de la chapelle des Templiers y sont exposés.

Avec commentaires à la demande par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-04 15:00:00

fin : 2024-06-04 16:30:00

Eglise Eget-village ARAGNOUET

Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie pah@aure-louron.fr

L’événement Ouverture de l’église d’Eget-Village (Aragnouet) Aragnouet a été mis à jour le 2024-03-19 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65