Ouverture de l'église de Vielle-Louron
2 novembre 2021, 16:00:00 – 18:00:00
VIELLE-LOURON Eglise

Commentaires à la demande par une guide-conférencière du Pays d'art et d'histoire
Cet édifice classé Monument Historique est très caractéristique des églises romanes des vallées d'Aure et du Louron. A l'intérieur, la voûte, le chœur et l'absidiole sont ornés de remarquables peintures murales du XVIe siècle principalement.

