Ouverture de l’église de Vielle-Aure Vielle-Aure Vielle-Aure Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Vielle-Aure

Ouverture de l’église de Vielle-Aure Vielle-Aure, 25 avril 2022, Vielle-Aure. Ouverture de l’église de Vielle-Aure VIELLE-AURE Eglise Vielle-Aure

2022-04-25 16:00:00 – 2022-04-25 18:00:00 VIELLE-AURE Eglise

Vielle-Aure Hautes-Pyrénées Vielle-Aure Commentaires à la demande par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire. Classé Monument Historique, cet édifice, halte des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, présente une architecture romane très caractéristique. pah@aure-louron.fr +33 6 42 17 66 31 https://patrimoine-aure-louron.fr/ Commentaires à la demande par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire. VIELLE-AURE Eglise Vielle-Aure

dernière mise à jour : 2022-03-29 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Vielle-Aure Autres Lieu Vielle-Aure Adresse VIELLE-AURE Eglise Ville Vielle-Aure lieuville VIELLE-AURE Eglise Vielle-Aure Departement Hautes-Pyrénées

Ouverture de l’église de Vielle-Aure Vielle-Aure 2022-04-25 was last modified: by Ouverture de l’église de Vielle-Aure Vielle-Aure Vielle-Aure 25 avril 2022 Hautes-Pyrénées Vielle-Aure

Vielle-Aure Hautes-Pyrénées