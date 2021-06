Cadéac Cadéac 65240, Cadéac Ouverture de l’église de Cadéac Cadéac Cadéac Catégories d’évènement: 65240

Cadéac 65240 Cadéac Commentaires à la demande par une guide-conférencière du Pays d'art et d'histoire D'origine romane, cet édifice a été modifié au fil des siècles et présente une voûte à liernes et tiercerons caractéristique du gothique flamboyant.

Lieu Cadéac Adresse Eglise CADEAC Ville Cadéac