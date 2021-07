Adervielle-Pouchergues Adervielle-Pouchergues Adervielle-Pouchergues, Hautes-Pyrénées Ouverture de l’église d’Adervielle Adervielle-Pouchergues Adervielle-Pouchergues Catégories d’évènement: Adervielle-Pouchergues

Adervielle-Pouchergues Hautes-Pyrénées Adervielle-Pouchergues Avec commentaires à la demande par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire Cet édifice, largement remanié au cours du XVIIe siècle, est construit dans la pente. A l’intérieur, les retables baroques témoignent d’une profusion ornementale voulue par la réforme catholique. Avec commentaires à la demande par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire dernière mise à jour : 2021-06-25 par

